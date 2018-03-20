У Формулы-1 будут новые пейс-кары и медицинская машина

Mercedes презентовала новые автомобили для Формулы-1: Mercedes-AMG GT R станет пейс-каром гонок, а Mercedes-AMG C 63 S Estate – медицинской машиной.

Виктория Озерова

В текущем году Формула-1 поменяет пейс-кар и медицинскую машину. Новые автомобили уже были представлены компанией Mercedes, они станут самыми мощными в своем роде среди когда-либо использовавшихся на чемпионате мира. Машину безопасности Mercedes-AMG GT S заменит спорткар Mercedes-AMG GT R, который получил 585 лошадиных сил, карбон-керамические тормоза и систему предотвращения поворота. Также новый пейс-кар отличается модифицированной ливреей с логотипом гонок. Медицинской службой будет использоваться Mercedes-AMG C 63 S Estate. Автомобиль имеет такое же оснащение, как и в пейс-каре, и подобный дизайн.Уточняется, что в салоне каждого автомобиля есть два планшета типа iPad, которые показывают одновременно трансляцию соревнований и болиды.