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| | У Формулы-1 будут новые пейс-кары и медицинская машина

У Формулы-1 будут новые пейс-кары и медицинская машина

Сегодня, 19:05
Mercedes презентовала новые автомобили для Формулы-1: Mercedes-AMG GT R станет пейс-каром гонок, а Mercedes-AMG C 63 S Estate – медицинской машиной.

У Формулы-1 будут новые пейс-кары и медицинская машина

 

В текущем году Формула-1 поменяет пейс-кар и медицинскую машину. Новые автомобили уже были представлены компанией Mercedes, они станут самыми мощными в своем роде среди когда-либо использовавшихся на чемпионате мира. Машину безопасности Mercedes-AMG GT S заменит спорткар Mercedes-AMG GT R, который получил 585 лошадиных сил, карбон-керамические тормоза и систему предотвращения поворота. Также новый пейс-кар отличается модифицированной ливреей с логотипом гонок. Медицинской службой будет использоваться Mercedes-AMG C 63 S Estate. Автомобиль имеет такое же оснащение, как и в пейс-каре, и подобный дизайн.

Уточняется, что в салоне каждого автомобиля есть два планшета типа iPad, которые показывают одновременно трансляцию соревнований и болиды.
Виктория Озерова
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