Volkswagen отзывает в РФ 371 автомобиль Crafter NF

Сегодня Росстандарт проинформировал о том, что компания Volkswagen в РФ отзывает боле 300 автомобилей Crafter NF, которые были проданы в течение прошедшего и этого года. Причиной такой кампании стал дефект топливной системы.

Виктория Озерова

Volkswagen проводит в России новую сервисную акцию. Мероприятие связано с дефектом, выявленным в топливной системе Crafter NF. Из-за низкого давления на крышке топливного фильтра может возникнуть трещина. Это может привести к ненормальной работе очистителя. В результате в автомобилях Crafter NF может увеличиться расход топлива, уменьшиться динамика разгона, а также могут возникнуть другие проблемы в работе. В связи с этим компания предложила владельцам Crafter NF, которые приобрели автомобиль в прошедшем или текущем году, бесплатно провести диагностику и при необходимости заменить поврежденные детали.Уточняется, что в РФ дефектных автомобилей насчитывается 371.