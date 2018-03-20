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| | Volkswagen отзывает в РФ 371 автомобиль Crafter NF

Volkswagen отзывает в РФ 371 автомобиль Crafter NF

Сегодня, 19:07
Сегодня Росстандарт проинформировал о том, что компания Volkswagen в РФ отзывает боле 300 автомобилей Crafter NF, которые были проданы в течение прошедшего и этого года. Причиной такой кампании стал дефект топливной системы.

Volkswagen отзывает в РФ 371 автомобиль Crafter NF

 

Volkswagen проводит в России новую сервисную акцию. Мероприятие связано с дефектом, выявленным в топливной системе Crafter NF. Из-за низкого давления на крышке топливного фильтра может возникнуть трещина. Это может привести к ненормальной работе очистителя. В результате в автомобилях Crafter NF может увеличиться расход топлива, уменьшиться динамика разгона, а также могут возникнуть другие проблемы в работе. В связи с этим компания предложила владельцам Crafter NF, которые приобрели автомобиль в прошедшем или текущем году, бесплатно провести диагностику и при необходимости заменить поврежденные детали.

Уточняется, что в РФ дефектных автомобилей насчитывается 371.
Виктория Озерова
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