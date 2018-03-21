Scania планирует укрепить позиции на российском рынке

Шведская марка Scania намерена нарастить свою долю на рынке грузовой техники в России. Компания «Скания-Русь» проинформировала, что в минувшем году бренд реализовал в РФ 6 107 тягачей. Это на 131% больше, чем годом ранее.

За прошлый год в России существенно вырос спрос на газомоторные грузовики марки Scania. За отчетный период партнеры шведской компании получили 34 таких машины, что на 161,5% больше, чем в 2016 году.

За 2017 год российские клиенты приобрели 324 машины марки Scania, предназначенных для работ карьерах, разрезах, горной металлургии. Эти автомобили приобрели 70 организаций по всей стране. Среди европейских компаний в данном сегменте маркаScania имеет 48% рынка грузовиков в России по итогам минувшего года. Это на 3% больше в годовом сравнении. В коммунальном сегменте среди производителей из Европы марка Scania оказалась первой в России в 2017 году с результатом в 149 реализованных машин и долей в 67%.

В нынешнем году марка Scania планирует улучшить свои показатели в сегменте дорожной техники для уборки улиц Центрального региона. Также шведы выполнят несколько заказов по спецтехнике и отправят партию топливозаправщиков в московский аэропорт.





В минувшем году в России было реализовано 789 самосвалов Scania с «плюсом» в 27%. Это позволило марке опередить всех европейских конкурентов в данном сегменте в 2017 году.

Иван Головин