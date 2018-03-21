Mercedes-AMG A45 от Posaidon выдал 588 лошадиных сил

Тюнинг-ателье из ФРГ Posaidon представило обновленную версию хэтчбека Mercedes-AMG A45. В автомобиле модифицировали двигатель и роботизированную трансмиссию.

Виктория Озерова

Posaidon оттюнинговало Mercedes-AMG A45. Версия автомобиля от немецкого ателье получила улучшенный мотор. В него добавили новый нагнетатель, улучшенный интеркулер, гоночные свечи зажигания, изменили впускную и выпускную систему, оснастив последнюю электроуправляемыми клапанами. Транспортное средство получило систему впрыска водометанола, также специалисты переписали программу управления. Эти модификации позволили «выжать» из 2,0-литрового двигателя, способного всего на 380 лошадиных сил, все 588, а крутящий момент вырос до 660 Нм.Пока тюнинг-ателье не раскрывает динамические характеристики проекта, неизвестна также стоимость изменений.