Nissan выпустила в России 50-тысячный кроссовер Qashqai

В России собран 50-тысячный экземпляр кроссовера Qashqai. Автомобиль сошел с конвейера предприятия японского машиностроительного гиганта Nissan в Санкт-Петербурге.

Сборка модели Nissan Qashqai стартовала на петербуржском заводе в октябре 2015 года. В качестве юбилейного выступил вседорожник с синим кузовом в версии LE+. В его моторном отсеке расположена двухлитровая установка, производительность которой составляет 144 лошадиных силы. Агрегат укомплектован вариатором X-Tronic. Также автомобиль получил интеллектуальный полный привод All-Mode 4x4i.

Статистические данные гласят, что 25% владельцев Nissan Qashqai, решивших сменить автомобиль, вновь покупают этот кроссовер, только в следующем поколении. Кроме того, половина приверженцев паркетника, при смене транспорта, приобретают автомобиль марки Nissan.

До того, как стать на конвейер в РФ, кроссовер Nissan Qashqai для рынка России выпускался в английском Сандерленде. В 2015 году японские машиностроители решили сделать очередной шаг в реализации стратегии по локализации модельного ряда на российском рынке, в результате чего сборку кроссовера перенесли на петербуржскую площадку. Кроме того, в том же году на предприятии в Северной столице ввели в эксплуатацию новый штамповочный цех.

Самой востребованной комплектацией кроссовера Nissan Qashqai в России является SE+. Автомобиль оснащен вариатором, а кузов покрашен в белый перламутр.

Иван Головин