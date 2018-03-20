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| | Audi в РФ отмечает 20-летний юбилей

Audi в РФ отмечает 20-летний юбилей

Сегодня, 21:12
В 1988 году в строении Центра немецкой экономики в РФ открылось первое представительство Audi. Сегодня бренд отмечает 20-летний юбилей.

Audi в РФ отмечает 20-летний юбилей

 

20 марта – особая дата для Audi в России. Именно в этот день 20 лет назад в РФ заработало первое представительство немецкого бренда, а первой моделью, представленной на отечественном рынке, стала Audi TT. В течение первых шести лет компания существенно не расширяла свою сеть. Пик работы производителя в РФ пришелся на 2004 год. Тогда были презентованы седан Audi A8 с атмосферным мотором W12 6,0 литра, ставший настоящим бестселлером во всем мире, и также популярная модель Audi A6.

На сегодняшний день торговые центры немецкой компании-производителя работают по всей территории РФ, они есть в 40 городах. Всего в стране открыто более 50 представительств и сервисов, а в столице находиться инновационный шоу-рум Audi City Moscow. По поводу юбилея компания не стала проводить каких-либо мероприятий.
Виктория Озерова
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