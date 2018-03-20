Рассекречен дизайн нового Subaru Forester

Автомобильное издание Carscoop обнародовало в Сети снимки обновленного Subaru Forester, переснятые с неизвестного журнала или презентационной брошюры. Презентация автомобиля пройдет же в конце этого месяца в Нью-Йорке.

В интернете распространились первые фото дизайна обновленного Subaru Forester. Подлинность их вызывает сомнения, но обнародованные ранее производителем снимки задних фонарей подтверждают, что дизайн новой версии будет именно таким. По предварительным сведениям, внедорожник Subaru Forester получит платформу SGP, на базе которой были построены XV и Impreza, будет оснащен оппозитным мотором с рабочим объемом 2 литра, механической коробкой передач или вариаторной трансмиссией, а также системой полного привода.

Виктория Озерова

Компания-производитель представит новый Subaru Forester в этом месяце в Нью-Йорке, а пока в РФ можно приобрести текущую версию за 1,66 миллиона рублей.