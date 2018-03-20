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| | Новый кроссовер от Lotus получит платформу Volvo

Новый кроссовер от Lotus получит платформу Volvo

Сегодня, 15:18
Английская компания-производитель Lotus построит свой первый кроссовер на базе платформы Scalable Product Architecture. Соответствующая архитектура была использована в Volvo XC60 и XC90.

Новый кроссовер от Lotus получит платформу Volvo

 

Главный исполнительный директор компании Lotus Жан-Марк Жале рассказал о первом кроссовере от производителя. Он сообщил, что данный автомобиль станет одним из лучших в своем классе. Добиться этого производитель думает с помощью небольшой массы (около 2 тонн) и хорошей платформы. Жан-Марк Жале проинформировал, что основой для кроссовера Lotus станет архитектура Scalable Product Architecture, которая использовалась в Volvo XC60 и XC90. Также в новинке будут использоваться некоторые элементы электроники шведского производителя, в частности сенсорный дисплей.

Напомним, что серийный дизайнер кроссовера Lotus будет представлен до конца мая. Его ориентировочная стоимость – 60 тысяч фунтов стерлингов.
Виктория Озерова
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