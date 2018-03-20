В сети появились первые фото флагмана Kia Quoris

Накануне в сети появились первые фото нового флагмана южнокорейской компании Kia. Новинка получила название K900, на российском рынке модель известна под названием Quoris. Официально модель представят на автосалоне в Нью-Йорке весной.

Дизайн обновленного Quoris разрабатывался совместными усилиями дизайнеров американского и южнокорейского корпуса Kia. Внешний вид K900 заметно изменился, небольшому рестайлингу подверглась радиаторная решетка, которая получила 176 "ячеек". Фары и габаритные огни получили новые LED-секции.

Помимо косметического обновления, модель получила расширение кузова и колесной базы. Согласно последней информации, колесная база была удлинена на 60 миллиметров и составляет теперь 3105 миллиметров, что сделает салон немного просторнее. Ширина кузова увеличилась на 15 миллиметров, а длина - на 25.Представители компании сообщают, что Kia K900 первое время будет продаваться только в Южной Корее, местные автосалоны получат новинку уже в апреле. Относительно европейского и российского рынков информации пока что нет.

Михаил Матренинский

Напомним, что в России модель известна под именем Kia Quoris, а ее стоимость начинается от 54,9 млн рублей. Под капотом располагается мощный 3,3-литровый двигатель V6. Также моторная линейка дополняется 3,8- и 5,0-литровыми агрегатами.