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| | В сети появились скетчи укороченного Volkswagen Atlas

В сети появились скетчи укороченного Volkswagen Atlas

Сегодня, 12:39
Представители Volkswagen накануне сообщили, что на нью-йоркском автосалоне будет представлен новый вариант популярного внедорожника Atlas. Особенностью данной новинки станет укороченная конструкция, рассчитанная на пять посадочных мест. Согласно ожиданиям, новинка заменит устаревший Toureg.

В сети появились скетчи укороченного Volkswagen Atlas

 

Стоит отметить, что пресс-служба Volkswagen не дала практически никакой информации про укороченную версию Atlas. На данный момент известно лишь, что разработчики решили убрать два посадочных места, а также слегка переработали силовые характеристики внедорожника.

Под капот укороченного Atlas поставят 2,0-литровый агрегат, способный производить 220 лошадиных сил. Данный двигатель будет не единственным в линейке, помимо него, будут представлены еще два движка - 280-сильный турбированный и 3,6-литровый, мощность которого не уточняется. Все силовые агрегаты будут работать в тандеме с 8-скоростной коробкой передач. Производство новинки планируется на заводе компании в штате Теннесси, где на данный момент собирается Passat для американского рынка.

Напомним, что модель Atlas на российском и китайском авторынках продается под названием Teramont. Стоит также отметить, при регистрации модели в России, производитель указал сразу два варианта - 7-местный и 5-местный, из чего выходит, что укороченный Atlas вскоре появится и на отечественном рынке.
Михаил Матренинский
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