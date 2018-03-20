В сети появились скетчи укороченного Volkswagen Atlas

Представители Volkswagen накануне сообщили, что на нью-йоркском автосалоне будет представлен новый вариант популярного внедорожника Atlas. Особенностью данной новинки станет укороченная конструкция, рассчитанная на пять посадочных мест. Согласно ожиданиям, новинка заменит устаревший Toureg.

Михаил Матренинский

Стоит отметить, что пресс-служба Volkswagen не дала практически никакой информации про укороченную версию Atlas. На данный момент известно лишь, что разработчики решили убрать два посадочных места, а также слегка переработали силовые характеристики внедорожника.Под капот укороченного Atlas поставят 2,0-литровый агрегат, способный производить 220 лошадиных сил. Данный двигатель будет не единственным в линейке, помимо него, будут представлены еще два движка - 280-сильный турбированный и 3,6-литровый, мощность которого не уточняется. Все силовые агрегаты будут работать в тандеме с 8-скоростной коробкой передач. Производство новинки планируется на заводе компании в штате Теннесси, где на данный момент собирается Passat для американского рынка.Напомним, что модель Atlas на российском и китайском авторынках продается под названием Teramont. Стоит также отметить, при регистрации модели в России, производитель указал сразу два варианта - 7-местный и 5-местный, из чего выходит, что укороченный Atlas вскоре появится и на отечественном рынке.