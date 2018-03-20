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| | Hyundai не станет лишать гарантии "заряженные" i30 N

Hyundai не станет лишать гарантии "заряженные" i30 N

Сегодня, 12:19
Руководство южнокорейского автомобильного бренда Hyundai накануне сообщило новость, которая наверняка порадует любителей тюнинга. Согласно новым правилам, "заряженные" хетчи Hyundai i30 N не будут лишаться гарантии за установленные модификации.

Hyundai не станет лишать гарантии "заряженные" i30 N

 

Представители компании отметили, что пятилетняя гарантия на Hyundai i30 N сохранится, даже в том случае, если автомобиль подвергся изменениям. Однако есть оговорка, "заряженный" хетч может участвовать только в любительских трек-днях. Если же автомобиль выедет на настоящий гоночный трек, то потеряет гарантию.

Hyundai не станет лишать гарантии "заряженные" i30 N

 

Напомним, Hyundai i30 N является первым хот-хэтчем компании, его разработкой занимался Альберт Бирман, который ранее руководил инженерным отделом BMW M GmbH. Автомобиль оснащается мощным 250-сильным 2,0-литровым двигателем, который работает совместно с 6-ступенчатой МКПП. Данная трансмиссия обладает функцией автоматической перегазовки. Кроме того, модель получила дифференциал повышеного трения, спортивную систему впрыска и усовершенствованную электронику. Сотню этот "малыш" набирает за 6,2 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч.

Именно благодаря таким особенностям, Hyundai i30 N завоевал любовь автомобилистов по всему миру. В Европе хетч продается по цене от 30 900 евро.
Михаил Матренинский
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