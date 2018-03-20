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| | В Австрии LADA Vesta наградили престижной премией Marcus

В Австрии LADA Vesta наградили престижной премией Marcus

Сегодня, 11:07
Австрийская премия Marcus является престижной, поскольку специалисты AMTC оценивают экономическую эффективность авто и безопасность. LADA Vesta от российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» наградили знаком «Экономическая привлекательность».

В Австрии LADA Vesta наградили престижной премией Marcus

 

Самой экономичной моделью в «Компактном классе» признали LADA Vesta с силовой установкой объемом 1,6 литра. Специалисты ?AMTC рассмотрели все 49 моделей, которые начали продавать в Австрии в 2017 году. Стоит отметить, что награду «Экономическая привлекательность» присвоили еще шести авто, в пяти категориях.

Премия Marcus представила шесть категорий: «Микроавтобус», «Компактный класс», «Средний класс», «Компактные внедорожник и кроссовер» и «Большое SUV-авто», а также «Роскошный класс».

В результате наградили средний Renault Grand Scenic Energy DCI 110 Zen, микроавтобус KIA Picanto с литровым двигателем MPI Neon и полноразмерник Peugeot 5008 1,6 Bluehdi 100 s&s. Среди авто роскошного класса премию Marcus получила дизельная версия Land Rover Range Rover Velar с двухлитровым мотором, компактных SUV-авто – KIA Stonic с двигателем MPI ISG объемом 1,25 литра и Seat Arona Ecotsi Reference объемом 1 литр.
Татьяна Рязанская
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