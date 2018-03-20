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| | Эксперты назвали автокомпании с наиболее качественным обслуживанием

Эксперты назвали автокомпании с наиболее качественным обслуживанием

Сегодня, 10:26
Американский исследовательский портал J.D. Power разработал рейтинг автобрендов с наилучшим обслуживанием от дилеров. Самый высокий балл среди компаний люксового сегмента зафиксирован у японской Infiniti, среди серийных у американского Buick.

Эксперты назвали автокомпании с наиболее качественным обслуживанием

 

Перечень создан на анкетировании больше 74 000 американских обладателей машин возрастом от одного до трех лет. Автолюбителям предложили оценить автоцентры по качеству и скорости сервиса, удобству местонахождения и нескольким иным характеристикам. На основе полученной информации поставлена оценка по шкале от 0 до 1 000 баллов.

Японцы из Infiniti набрали 876 баллов, что на 48 пунктов больше средневзвешенного результата среди всех брендов и на 14 больше среднего результата в перечне премиальных марок. Относительно массовых автопроизводителей с лучшим сервисом, то их лидером стал Buick с показателем 850 очков, а средний показатель составил 820 баллов.

Эксперты J.D.Power установили, что автолюбители чаще всего используют электронную запись на обслуживание через всемирную сеть. Наибольший интерес такая процедура пользуется популярностью среди граждан, родившихся после 1981 года.
Дмитрий Павличко
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