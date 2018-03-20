Европейские автокомпании обеспокоены Brexit

Отмечается, что в ассоциации призвали акцентировать внимание на особые вопросы с целью избежать появления проблем из-за ухода Британии из ЕС. Причинами беспокойства выступает вопрос, заключающийся в том, что могут ли на рынок после Brexit выходить авто, одобренные британским правительством. Или же наоборот, могут ли европейские авто продаваться в Соединенном Королевстве.
Согласно законодательству ЕС на сегодняшний день автомобили перед выпуском на авторынок, должны подвергнуться испытаниям национальными техническими органами стран Евросоюза для определения их соответствия экологическим нормам ЕС и стандартам безопасности.