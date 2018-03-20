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| | Европейские автокомпании обеспокоены Brexit

Европейские автокомпании обеспокоены Brexit

Сегодня, 06:00
Представители Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) выразили обеспокоенность тносительно возможностью возникновения проблем на европейском авторынке из-за Brexit. Об этом сообщают в самой организации.

Европейские автокомпании обеспокоены Brexit

 

Отмечается, что в ассоциации призвали акцентировать внимание на особые вопросы с целью избежать появления проблем из-за ухода Британии из ЕС. Причинами беспокойства выступает вопрос, заключающийся в том, что могут ли на рынок после Brexit выходить авто, одобренные британским правительством. Или же наоборот, могут ли европейские авто продаваться в Соединенном Королевстве.

Согласно законодательству ЕС на сегодняшний день автомобили перед выпуском на авторынок, должны подвергнуться испытаниям национальными техническими органами стран Евросоюза для определения их соответствия экологическим нормам ЕС и стандартам безопасности.
Дмитрий Павличко
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