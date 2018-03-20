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| | Российский филиал FCA поменял гендиректора

Российский филиал FCA поменял гендиректора

Сегодня, 08:00
В российском филиале известного машиностроительного альянса Fiat Chrysler Automobiles изменился гендиректор. Новым главой подразделения стал итальянец Лука Патриньяни.

 

Как сообщает новый топ-менеджер, он с радостью станет работать в российском представительстве FCA. Патриньяни обещает укрепление позиций компании в РФ и акцент на росте автопроизводителя, рассматривая потенциал отечественного авторынка. Лука увидел большой потенциал в актуальном рыночном положении.

В 1988 году Лука Патриньяни звершил обучение в Университете Луис-Гвидо Карли в Риме. Отмечается, что Патриньяни больше 20 лет отработал в автомобильной индустрии. Ранее он числился в General Motors, в итальянском и греческом представительстве немецкой машиностроительной компании Opel. На посту главы FCA Rus он сменит Кристофа Берточини.
Дмитрий Павличко
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