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| | Volkswagen раскрыл электрический прототип для «Пайкс Пика»

Volkswagen раскрыл электрический прототип для «Пайкс Пика»

Сегодня, 20:18
Немецкий автогигант Volkswagen показал в глобальной сети внешность электрического прототипа, который станет участником гонки, в которой ему придется подняться на гору Пайкс Пик в штате Колорадо, США. Машина получила название I.D. R Pikes Peak. Соревнование начнется 24 июня нынешнего года.

 

Volkswagen раскрыл электрический прототип для «Пайкс Пика»

 

Суперкар I.D. R Pikes Peak является детищем подразделений Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. Данный автомобиль поборется за рекорд среди электрических прототипов. Сейчас он принадлежит модели Drive eO PP100 из Латвии.

Технические подробности электрического прототипа I.D. R Pikes Peak пока не озвучиваются. Ожидается, что автомобиль получит инновационные аккумуляторы.
 
В качестве пилота, которому предстоит управлять прототипом Volkswagen I.D. R Pikes Peak выступит Роман Дюма. Он хорошо знает гонку «Пайкс Пик», так как трижды побеждал в ней. Кроме того, оно отличился победой на «24 часах Ле-Мана».

 

Volkswagen раскрыл электрический прототип для «Пайкс Пика»

 

Volkswagen раскрыл электрический прототип для «Пайкс Пика»

 

Наилучший результат на «Пайкс Пике» принадлежит Себастьену Лебу, прошедшему гонку за 8 минут 13,878 секунды. Он установил рекорд на прототипе Peugeot 208 T16 Pikes Peak.

Иван Головин
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