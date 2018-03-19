Volkswagen раскрыл электрический прототип для «Пайкс Пика»

Немецкий автогигант Volkswagen показал в глобальной сети внешность электрического прототипа, который станет участником гонки, в которой ему придется подняться на гору Пайкс Пик в штате Колорадо, США. Машина получила название I.D. R Pikes Peak. Соревнование начнется 24 июня нынешнего года.

Суперкар I.D. R Pikes Peak является детищем подразделений Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. Данный автомобиль поборется за рекорд среди электрических прототипов. Сейчас он принадлежит модели Drive eO PP100 из Латвии.





Технические подробности электрического прототипа I.D. R Pikes Peak пока не озвучиваются. Ожидается, что автомобиль получит инновационные аккумуляторы.

В качестве пилота, которому предстоит управлять прототипом Volkswagen I.D. R Pikes Peak выступит Роман Дюма. Он хорошо знает гонку «Пайкс Пик», так как трижды побеждал в ней. Кроме того, оно отличился победой на «24 часах Ле-Мана».

Наилучший результат на «Пайкс Пике» принадлежит Себастьену Лебу, прошедшему гонку за 8 минут 13,878 секунды. Он установил рекорд на прототипе Peugeot 208 T16 Pikes Peak.

Иван Головин