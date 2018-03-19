Volkswagen раскрыл электрический прототип для «Пайкс Пика»Сегодня, 20:18
Представители немецкого машиностроительного концерна Volkswagen назвали имя пилота, который будет управлять электрическим спортивным прототипом во время
Компания Volkswagen распространила тизеры нового гоночного болида, который может оказаться полностью электрическим. Эксперты считают, что новинку могли
Джейсон Чиннок, глава североамериканского подразделения Ducati, сообщил, что в этом году на гонках Pikes Peak International Hill Climb в качестве медицинских