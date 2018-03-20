Солнечные бури могут составить угрозу для самоуправляемых машин

Кроме хакеров и сбоев, наибольшую угрозу для самоуправляемых машин может исходить от Солнца. Как сообщает глава Национального центра исследований в колорадском Боулдере Скотт Макинтош, беспилотники имеют сильную зависимость от GPS, потому внешнее воздействие на спутниковые системы GPS могут препятствовать навигации в определенной точке.

Дмитрий Павличко

Помимо того, спутник может путаться из-за солнечного шторма. Огромная звезда Солнце постоянно пребывает в состоянии постоянной солнечной активности, часть которой влияет и на Землю. Солнечные бури имеют силу от 1 до 5 баллов, однако менее сильные бури являются безвредными и их тяжело увидеть. Но более мощные способны разрушить электросети и спутники.В случае довольно сильного шторма на земном шаре, полном авто с GPS, машины должны получить программы на добавочное автопилотирование, так как они больше не смогут подключаться к GPS-спутникам и устанавливать путь следования. Невзирая на информацию о солнечных и геомагнитных штормах, в обозримом будущем серьезные бури на Земле не произойдут. Об этом пишут эксперты. Они уверяют, что пока отсутствуют основания для солнечной бури, которая может разрушить энергосети.