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| | Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

Сегодня, 19:24
Бренд Lagonda, контролируемый британской маркой Aston Martin, определился с дальнейшей деятельностью. Накануне стало известно, что он будет выпускать исключительно электрокары.

 

Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

 

Lagonda известен своими необычными автомобилями, которые продавались в конце прошлого века. Нынешнее десятилетие ознаменовалось для бренда неудачами, но он успел удивить мир концептуальным кроссовером странной внешности и дорогим седаном Taraf, который добрался до конвейера, однако экземпляр модели стоит миллион долларов. Ожидалось, что будет собрано две сотни таких машин, но британцы передумали, и решили выпустить 120 автомобилей.
 
Недавно в Женеве дебютировал седан Lagonda Vision. Британцы заявили, что реорганизовали бренд, и займутся выпуском электрокаров. Первым на рынок отравится кроссовер, и произойдет это в 2021 году. В 2023 году бренд начнет продажи седана.
 
Основой для кроссовера Lagonda послужит алюминиевое шасси, на котором построена модель Aston Martin Varekai. Силовая установка машины будет получать энергию от твердотельных аккумуляторов, что обеспечит ей запас хода в 640 километров. При этом, руководство бренда пока не уверено, что такой показатель сохранит актуальность к 2021 году.

 

Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

 

Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

 

Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

 

Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

 

Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

 

Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

 

Представители Aston Martin отметили, что в Британии машины Lagonda будут продаваться в одноименных центрах в силу того, что жители страны знакомы с этой маркой. На внешних рынках эти автомобили будут реализовываться через дилеров «материнской» компании.

Иван Головин
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