В 2018 году "ГАЗ" повысит продажи и выпуск коммерческих автомобилей

Глава правления российской машиностроительной компании «Группа ГАЗ» Вадим Сорокин сообщил, что в наступившем году автопроизводитель повысит продажи и выпуск коммерческих автомобилей на 10%. В минувшем году объем реализации легкого коммерческого транспорта от «ГАЗ» составил 59 000 единиц.

Дмитрий Павличко

Как сообщает топ-менеджер, повысилась востребованность на автобусы, причиной которой выступает проведение футбольного Чемпионата мира. Сообщается, что российский авторынок в год требует 3 000 автобусов, среди которых не менее известны микроавтобусы, «Векторы» и ПАЗ. «ГАЗ» производит 2 100 2 200 авто.Помимо того, в нынешнем году «Группа ГАЗ» намерена выделить на развитие модельного ряда примерно 6 000 000 000 рублей. В минувшем году автопроизводитель выпустил и подверг рестайлингу 15 авто.В перечне новинок текущего года числится «Газель» с двигателем от Volkswagen, большегруз «Садко. Next» для Тихоокеанского региона и заднеприводный «Урал» для городских служб и строительства.