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| | В Китае выпустят в серию первое авто, напечатанное на 3D-принтере

В Китае выпустят в серию первое авто, напечатанное на 3D-принтере

Сегодня, 09:00
Компания X Electrical Vehicle объявила о серийном производстве своего первого автомобиля, напечатанного при помощи 3D-принтера. Им станет прототип LSEV представят в апреле текущего года на Пекинском автосалоне, а выпуск машины стартует в 2019 году.

В Китае выпустят в серию первое авто, напечатанное на 3D-принтере

 

На 3D-принтере напечатают все комплектующие новинки, кроме шасси, стекол, покрышек и мотора. Для создания прочного материала для панелей кузова автопроизводитель заключил договор с шанхайском компанией Polymaker.

Дальность хода представленного авто без подзарядки составляет 150 км при предельной скорости 70 км/ч. Вес автомобиля достигает 450 кг.

Производство автомобиля наладят в Китае, а за него придется выложить 60 000 юаней. Представители фирмы сооющают, что они собрали уже 7 000 предзаказов на LSEV от разных компаний, в том числе это почтовые и курьерские сервисы.
Дмитрий Павличко
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