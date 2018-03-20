В Китае выпустят в серию первое авто, напечатанное на 3D-принтере

Компания X Electrical Vehicle объявила о серийном производстве своего первого автомобиля, напечатанного при помощи 3D-принтера. Им станет прототип LSEV представят в апреле текущего года на Пекинском автосалоне, а выпуск машины стартует в 2019 году.

Дмитрий Павличко

На 3D-принтере напечатают все комплектующие новинки, кроме шасси, стекол, покрышек и мотора. Для создания прочного материала для панелей кузова автопроизводитель заключил договор с шанхайском компанией Polymaker.Дальность хода представленного авто без подзарядки составляет 150 км при предельной скорости 70 км/ч. Вес автомобиля достигает 450 кг.Производство автомобиля наладят в Китае, а за него придется выложить 60 000 юаней. Представители фирмы сооющают, что они собрали уже 7 000 предзаказов на LSEV от разных компаний, в том числе это почтовые и курьерские сервисы.