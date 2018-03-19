Осенью в Париже представят новый Range Rover Evoque

Согласно информации, полученной от инсайдеров, новинка будет базироваться на архитектуре внедорожника текущего поколения. Экстерьер новинки выполнят в духе Range Rover Velar. В интерьере новинки появятся три тачскрина, один из которых заменит традиционную панель управления, а два остальных разместят на передней панели.
Новинка будет выходить в пятидверном варианте исполнения. Вероятно, в моторном отсеке нового Range Rover Evoque разместят 2-литровые турбодизели с отдачей 150 и 300 лошадиных сил. Они смогут функционировать в тандеме с 9-скоростной АКПП ZF. Не исключается и выпуск гибридной версии.
Отмечается, что востребованность Range Rover Evoque в Европе снижается. В 2017 году европейские дилеры продали 56 834 экземпляра, а в 2016 году сбыли 63 950 единиц. В РФ же реализация возрастает (1 393 шт).