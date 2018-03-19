Осенью в Париже представят новый Range Rover Evoque

Осенью текущего года на Парижский автосалон приедет небольшой британский премиальный кроссовер Range Rover Evoque. Весной 2019 года модель ожидается на отечественном авторынке.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, полученной от инсайдеров, новинка будет базироваться на архитектуре внедорожника текущего поколения. Экстерьер новинки выполнят в духе Range Rover Velar. В интерьере новинки появятся три тачскрина, один из которых заменит традиционную панель управления, а два остальных разместят на передней панели.Новинка будет выходить в пятидверном варианте исполнения. Вероятно, в моторном отсеке нового Range Rover Evoque разместят 2-литровые турбодизели с отдачей 150 и 300 лошадиных сил. Они смогут функционировать в тандеме с 9-скоростной АКПП ZF. Не исключается и выпуск гибридной версии.Отмечается, что востребованность Range Rover Evoque в Европе снижается. В 2017 году европейские дилеры продали 56 834 экземпляра, а в 2016 году сбыли 63 950 единиц. В РФ же реализация возрастает (1 393 шт).