Сверхредкий Ferrari вновь выставлен на продажу

Немецкий дилерский центр Auxierte and Schmidt выставил на торги эксклюзивный итальянский суперкар Ferrari 599 SA Aperta. Автомобиль выпустили ограниченным тиражом в 80 единиц.

Дмитрий Павличко

Выставленная на продажу машина интересна тем, что только в ней присутствуют комбинация черного кузова и салона Hermes. Пробег суперкара составляет 11 500 км, а его цена пока держится в секрете.Данную машину раскрасили в 3-слойный черный колер Nero Stellato, а салон выполнили в оранжевом оттенке. Авто стало открытым вариантом суперкара Ferrari 599 GTO, являющейся дорожной модификацией трековой Ferrari 599XX. Премьера нового автомобиля состоялась в 2010 году в рамках Парижского автосалона.В моторном отсеке продаваемого суперкара разместился 6-литровый 12-цилиндровый «атмосферник» с производительностью в 680 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-диапазонной секвентальной КПП с наработками «Формулы-1». До первой «сотни» авто может разгоняться за 3,6 секунды при предельной скорости в 325 км/ч.