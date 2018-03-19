Cadillac высмеял новаторский автопилот от Tesla

Американский премиальный машиностроительный бренд Cadillac представил плюсы своей беспилотной системы на фоне недостатков электрокара Tesla Model S. Таким образом, марка высмеяла автопилот от компании Tesla.

Дмитрий Павличко

На популярном видеохостинге YouTube появился ролик, на котором Cadillac, оборудованный внедренной полуавтономной системой Super Cruise обставил электроседан и водитель убирает руки с руля. Инженеры Cadiilac разработали автопилот так, что водителю при автоматическом управлении нет необходимости придерживать рулевое колесо рукой, чего не наблюдается в авто от Tesla.Следует напомнить, что в минувшем году люксовый бренд Cadillac организовал в США автопробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В нем поучаствовали журналисты и акционеры автопроизводителя. Часть пути авто с Super Cruise преодолели самостоятельно.