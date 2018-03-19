Cadillac высмеял новаторский автопилот от Tesla

На популярном видеохостинге YouTube появился ролик, на котором Cadillac, оборудованный внедренной полуавтономной системой Super Cruise обставил электроседан и водитель убирает руки с руля. Инженеры Cadiilac разработали автопилот так, что водителю при автоматическом управлении нет необходимости придерживать рулевое колесо рукой, чего не наблюдается в авто от Tesla.
Cadillac высмеял новаторский автопилот от TeslaСегодня, 15:17
Американский автомобилист Дэйв Миттон смог обмануть автопилот машиностроительной компании Tesla при помощи апельсина, размещенного на руле. Об этом сообщают
Компания Cadillac отправила флагманские седаны CT6 в автомобильный пробег, часть пути из Нью-Йорка в Лос-Анджелес седаны одолеют без вмешательства со стороны
Концерном General Motors была создана система автономного пилотирования Super Cruise, которая впервые увидит мир на презентации Cadillac CT6. Новинка станет