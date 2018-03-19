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| | Cadillac высмеял новаторский автопилот от Tesla

Cadillac высмеял новаторский автопилот от Tesla

Сегодня, 15:17
Американский премиальный машиностроительный бренд Cadillac представил плюсы своей беспилотной системы на фоне недостатков электрокара Tesla Model S. Таким образом, марка высмеяла автопилот от компании Tesla.

Cadillac высмеял новаторский автопилот от Tesla

 

На популярном видеохостинге YouTube появился ролик, на котором Cadillac, оборудованный внедренной полуавтономной системой Super Cruise обставил электроседан и водитель убирает руки с руля. Инженеры Cadiilac разработали автопилот так, что водителю при автоматическом управлении нет необходимости придерживать рулевое колесо рукой, чего не наблюдается в авто от Tesla.

Следует напомнить, что в минувшем году люксовый бренд Cadillac организовал в США автопробег из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В нем поучаствовали журналисты и акционеры автопроизводителя. Часть пути авто с Super Cruise преодолели самостоятельно.
Дмитрий Павличко
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