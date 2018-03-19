Renault выпустит новый купе-кроссовер, подобный BMW

В августе 2018 года французская машиностроительная компания Renault привезет на Московский автосалон свой новый купеобразный кроссовер. Сборка новинки будет осуществляться на столичном автозаводе Renault.

Дмитрий Павличко

В соответствии с информацией, распространенной обозревателями специализированных порталов, очертания кузова нового автомобиля будут подобны купе-кроссоверам от баварского бренда BMW. В настоящее время сведения о новинке засекречены, кроме того, что ее разработали на архитектуре B0. Размеры новинки станут крупнее Renault Kaptur.Вероятно, ценник новинка будет выше стоимости Renault Kaptur и Renault Duster, которые построены на одном шасси. Интересен тот фак, что обновленное кросс-купе выведут не только на российский авторынок, но на рынки Китая, Южной Кореи и Бразилии. В то же время московское предприятие Renault начало обновление своей производственной мощности, направленной на выпуск нового кроссовера.