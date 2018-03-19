К 2020 году Audi выпустит свой самый маленький кроссовер

Немецкая премиальная автомобилестроительная компания Audi намерена выпустить свой самый маленький кроссовер Audi Q1. Автомобиль должен появиться на рынке в 2020 году.

Дмитрий Павличко

Согласно предварительной информации, в компании решили закрепить успех, организованной наиболее небольшой моделью Audi A1. Хэтчбэк, несмотря на то, что уже давно на рынке, демонстрирует хорошие показатели в Европе, его продажи достигли 100 000 машин каждый год.Как сообщает маркетинговый отдел Audi Брам Шота, в компании намерены как можно оперативней реагировать на тенденции рынка, так как через два года в сегменте компактных люксовых кроссоверов появится новая модель.Новый Audi Q1 разработают на платформе обновленного Audi A1, который проходит тест-драйв перед дебютом. Под капотом машины расположатся 1,0- и 1,5-литровый бензиновые моторы и 1,6-литровый дизельный агрегат. Не исключен и выход низковольтных гибридов.