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| | К 2020 году Audi выпустит свой самый маленький кроссовер

К 2020 году Audi выпустит свой самый маленький кроссовер

Сегодня, 17:56
Немецкая премиальная автомобилестроительная компания Audi намерена выпустить свой самый маленький кроссовер Audi Q1. Автомобиль должен появиться на рынке в 2020 году.

К 2020 году Audi выпустит свой самый маленький кроссовер

 

Согласно предварительной информации, в компании решили закрепить успех, организованной наиболее небольшой моделью Audi A1. Хэтчбэк, несмотря на то, что уже давно на рынке, демонстрирует хорошие показатели в Европе, его продажи достигли 100 000 машин каждый год.

Как сообщает маркетинговый отдел Audi Брам Шота, в компании намерены как можно оперативней реагировать на тенденции рынка, так как через два года в сегменте компактных люксовых кроссоверов появится новая модель.

Новый Audi Q1 разработают на платформе обновленного Audi A1, который проходит тест-драйв перед дебютом. Под капотом машины расположатся 1,0- и 1,5-литровый бензиновые моторы и 1,6-литровый дизельный агрегат. Не исключен и выход низковольтных гибридов.
Дмитрий Павличко
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