BMW проиграл гонку спортбайку Ducati's Panigale

Самую производительную и скоростную модификацию баварского седана BMW M760Li xDrive сравнили в марафоне по прямой с байком Ducati Panigale V4S. Видео с заездом двух машин появилось на популярном видеохостинге YouTube.

Дмитрий Павличко

В подкапотном пространстве немецкого люксового седана BMW M760Li xDrive разместился 12-цилиндровый 6,6-литровый 609-сильный агрегат. До первой сотни «авто берет разгон за 3,7 секунды. Спортивный мотоцикл оснастили 4-цилиндровым мотором с отдачей 214 л.с, масса Ducati достигла 174 кг.Это не первый случай, когда эксперты сравнивают спортбайк с премиальным автомобилем. В марафоне мотоцикл Ducati’s Panigale V4 S прибыл к финишу раньше баварской машины. В январе текущего года появился видеоролик с заездом, где участвовали японский гибридный спорткар Honda NSX и мотоцикл Honda CBR1000RR Fireblade.