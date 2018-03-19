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| | BMW проиграл гонку спортбайку Ducati's Panigale

BMW проиграл гонку спортбайку Ducati's Panigale

Сегодня, 12:46
Самую производительную и скоростную модификацию баварского седана BMW M760Li xDrive сравнили в марафоне по прямой с байком Ducati Panigale V4S. Видео с заездом двух машин появилось на популярном видеохостинге YouTube.

BMW проиграл гонку спортбайку Ducati's Panigale

 

В подкапотном пространстве немецкого люксового седана BMW M760Li xDrive разместился 12-цилиндровый 6,6-литровый 609-сильный агрегат. До первой сотни «авто берет разгон за 3,7 секунды. Спортивный мотоцикл оснастили 4-цилиндровым мотором с отдачей 214 л.с, масса Ducati достигла 174 кг.

Это не первый случай, когда эксперты сравнивают спортбайк с премиальным автомобилем. В марафоне мотоцикл Ducati’s Panigale V4 S прибыл к финишу раньше баварской машины. В январе текущего года появился видеоролик с заездом, где участвовали японский гибридный спорткар Honda NSX и мотоцикл Honda CBR1000RR Fireblade.
Дмитрий Павличко
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