BMW проиграл гонку спортбайку Ducati's Panigale

В подкапотном пространстве немецкого люксового седана BMW M760Li xDrive разместился 12-цилиндровый 6,6-литровый 609-сильный агрегат. До первой сотни «авто берет разгон за 3,7 секунды. Спортивный мотоцикл оснастили 4-цилиндровым мотором с отдачей 214 л.с, масса Ducati достигла 174 кг.
BMW проиграл гонку спортбайку Ducati's PanigaleСегодня, 12:46
Итальянская компания Ducati продемонстрировала новую модель мотоцикла с названием Thiverval. Такое название имеет небольшой гоночный трек, которых расположен
Баварский бренд BMW совместно с агентством NHTSA заявляют, что из-за утечки масла и его попадания на диск тормоза отзовут еще 206 штук премиальной модели BMW
В Париже дебютировал Ducati 1299 Panigale S Anniversario. Этот юбилейный мотоцикл был представлен в честь 90-летия бренда.