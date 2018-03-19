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| | Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross

Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross

Сегодня, 14:35
Японская машиностроительная компания Mitsubishi назвала российские цены на кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Модель расположится в линейке между Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander, а за новинку придется выложить от 1 399 000 рублей.

Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross

 

На рынок новый автомобиль выйдет в конце апреля 2018 года. В РФ привезут кроссоверы, собранные на заводе в Оказаки. Размеры новинки достигают 4405X1805X1685 мм, а клиренс составил 183 миллиметров.

Под капотом российской версии Mitsubishi Eclipse Cross разместился 1,5-литровый турбодвигатель с производительностью 150 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 6-скоростной МКПП, вариатором с передне- и полноприводным механизмами.

В функциональном перечне новинки числятся стабилизационная система, противотуманные осветители, индикатор давления в покрышках, обогрев передних кресел, аудиосистема с четырьмя колонками, USB-разъем и климат-контроль. За машину с вариатором нужно будет выложить от 1 629 990 рублей, а авто с полным приводом обойдется от 1 959 000 рублей.
Дмитрий Павличко
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