Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22% Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру самолета Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея
| | Автопарк каршеринга YouDrive получил новые BMW X2

Автопарк каршеринга YouDrive получил новые BMW X2

Сегодня, 11:53
Московский каршеринговый сервис YouDrive продолжает наращивать свой автопарк за счет премиальных автомобилей. Теперь они предлагают для аренды новый небольшой кроссовер BMW X2.

Автопарк каршеринга YouDrive получил новые BMW X2

 

Пользователи каршеринга могут воспользоваться BMW X2 с 3 марта текущего года. Им предлагается BMW X2 sDrive20i, оснащенная 2-литровым 192-сильным агрегатом, работающим в тандеме с 7-скоростной АКПП Steptronic.

В столичной службе каршеринга новинка доступна в версиях Advantage и M Sport. Последнюю снабдили колесными дисками размерностью 19 дюймов и боковыми накладками, выполненными в гоночном стиле. Общее число поступивших в автопарк YouDrive исчисляется 9 экземплярами, их предоставит и начнет их обслуживание дилерский центр «Авилон». Отмечается, что в YouDrive можно еще арендовать BMW i3, BMW 218i Active Tourer и хэтчбэки от MINI.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Каршеринг YouDrive пополнит автопарк хэтчбеками MINI
Каршеринг YouDrive пополнит автопарк хэтчбеками MINI

Согласно данным российских автомобильных изданий, в конце февраля нынешнего года автопарк каршеринговой компании YouDrive пополнится 100 новыми автомобилями.

Сервис каршеринга YouDrive начал сотрудничество с Nissan в Сочи
Сервис каршеринга YouDrive начал сотрудничество с Nissan в Сочи

Согласно данным российских автомобильных изданий, сервис каршеринга YouDrive и компания Nissan с декабря 2017 года начали сотрудничество в Краснодарском крае.

Каршеринг YouDrive получит 100 автомобилей BMW Active Tourer
Каршеринг YouDrive получит 100 автомобилей BMW Active Tourer

Автопарк московского каршерингового сервиса YouDrive получит 100 автомобилей BMW Active Tourer. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости