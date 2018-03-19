Автопарк каршеринга YouDrive получил новые BMW X2

Московский каршеринговый сервис YouDrive продолжает наращивать свой автопарк за счет премиальных автомобилей. Теперь они предлагают для аренды новый небольшой кроссовер BMW X2.

Дмитрий Павличко

Пользователи каршеринга могут воспользоваться BMW X2 с 3 марта текущего года. Им предлагается BMW X2 sDrive20i, оснащенная 2-литровым 192-сильным агрегатом, работающим в тандеме с 7-скоростной АКПП Steptronic.В столичной службе каршеринга новинка доступна в версиях Advantage и M Sport. Последнюю снабдили колесными дисками размерностью 19 дюймов и боковыми накладками, выполненными в гоночном стиле. Общее число поступивших в автопарк YouDrive исчисляется 9 экземплярами, их предоставит и начнет их обслуживание дилерский центр «Авилон». Отмечается, что в YouDrive можно еще арендовать BMW i3, BMW 218i Active Tourer и хэтчбэки от MINI.