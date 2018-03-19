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| | Как могла бы выглядеть "Победа" в наши дни: в сети опубликован рендер

Как могла бы выглядеть "Победа" в наши дни: в сети опубликован рендер

Сегодня, 11:32
Российский независимый художник Сергей Баринов обнародовал в сети несколько изображений своего нового творения возрожденного автомобиля марки «Победа». Свое видение дизайнер создавал учитывая особенности «ГАЗ», выпущенного в 1940-1950-х годах.

Как могла бы выглядеть "Победа" в наши дни: в сети опубликован рендер

 

Следует напомнить, что Сергей Баринов стал известен в интернете после того, в конце 2017 года опубликовал рендерные изображения «Волги» будущего. Также он создал свою визуализацию современного ГАЗ-24.

Новое творение Баринова отличается таким же высоким качеством, как и прежние проекты автора. Авто можно распознать по его классическим очертаниям, которые заключаются в фамильной решетке радиатора и линиях капота. Воссоздание «Победы» заняло у художника примерно месяц. Отмечается, что пока возрождать культовую «Победу» разработчики из «Группы ГАЗ» не намерены.
Дмитрий Павличко
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