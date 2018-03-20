Хэтчбек Alfa Romeo MiTo превратят в кроссовер

В интернете обсуждается новость о том, что маленький хэтчбек Alfa Romeo MiTo примет иную форму. Ожидается, что модель превратят в кроссовер. Более того, он может вытеснить своего «прародителя» из модельного ряда итальянского автопроизводителя.

Марка Alfa Romeo возлагала большие надежды на хэтчбек MiTo, однако потребитель воспринял его достаточно равнодушно, поэтому теперь руководство бренда решило расстаться с машиной, заменив ее на кроссовер с таким же названием. Сложно сказать, что «провал» автомобиля обусловлен неверными маркетинговыми просчетами, ведь сейчас рынок развивается в направлении вседорожников, а не в сторону двухдверных транспортных средств В-класса. Дело в том, что теперь такие хэтчбеки уступают в практичности машинам сегмента SUV.

Итальянские машиностроители осознают рост популярности компактных кроссоверов, которая фиксируется во всем мире. Сейчас линейка паркетников марки представлена единственным Alfa Romeo Stelvio, а потому производитель нуждается в дополнительной модели. Подробностей о новом кроссовере пока нет, однако ходят слухи, что он будет пятидверным.

Иван Головин