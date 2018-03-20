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| | Хэтчбек Alfa Romeo MiTo превратят в кроссовер

Хэтчбек Alfa Romeo MiTo превратят в кроссовер

Сегодня, 05:00
В интернете обсуждается новость о том, что маленький хэтчбек Alfa Romeo MiTo примет иную форму. Ожидается, что модель превратят в кроссовер. Более того, он может вытеснить своего «прародителя» из модельного ряда итальянского автопроизводителя.

 

Хэтчбек Alfa Romeo MiTo превратят в кроссовер


Марка Alfa Romeo возлагала большие надежды на хэтчбек MiTo, однако потребитель воспринял его достаточно равнодушно, поэтому теперь руководство бренда решило расстаться с машиной, заменив ее на кроссовер с таким же названием. Сложно сказать, что «провал» автомобиля обусловлен неверными маркетинговыми просчетами, ведь сейчас рынок развивается в направлении вседорожников, а не в сторону двухдверных транспортных средств В-класса. Дело в том, что теперь такие хэтчбеки уступают в практичности машинам сегмента SUV.
 
Итальянские машиностроители осознают рост популярности компактных кроссоверов, которая фиксируется во всем мире. Сейчас линейка паркетников марки представлена единственным Alfa Romeo Stelvio, а потому производитель нуждается в дополнительной модели. Подробностей о новом кроссовере пока нет, однако ходят слухи, что он будет пятидверным.

Иван Головин
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