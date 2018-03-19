Умельцы превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал

Модель ЗАЗ «Славута» отличается недорогим обслуживанием, однако главным её недостатком остается маленькая вместительной. Украинские тюнеры из Запорожья решили исправить это и представили ЗАЗ «Славута» в кузове универсал.

Тюнеры из украинского города Запорожье решили переделать ЗАЗ «Славута» в универсал. Инженеры удлинили классический кузов с помощью стекловолокна и ряда других материалов высокой прочности.Чтобы универсал ЗАЗ «Славута» получил более приятный дизайн, кузов автомобиля окрасили в два цвета, а также установили другие диски колес. Специалисты отметили достаточно качественную работу тюнеров.

Татьяна Рязанская

Сообщается, что украинцы неоднозначно восприняли такое изменение ЗАЗ «Славута», который достаточно популярен в Украине. При этом ряд пользователей положительно отреагировали на разработку запорожских тюнеров. Однако некоторые сочли изменения неуместными.