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| | Умельцы превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал

Умельцы превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал

Сегодня, 10:35
Модель ЗАЗ «Славута» отличается недорогим обслуживанием, однако главным её недостатком остается маленькая вместительной. Украинские тюнеры из Запорожья решили исправить это и представили ЗАЗ «Славута» в кузове универсал. 

 

Умельцы превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал

 

Тюнеры из украинского города Запорожье решили переделать ЗАЗ «Славута» в универсал. Инженеры удлинили классический кузов с помощью стекловолокна и ряда других материалов высокой прочности.

Чтобы универсал ЗАЗ «Славута» получил более приятный дизайн, кузов автомобиля окрасили в два цвета, а также установили другие диски колес. Специалисты отметили достаточно качественную работу тюнеров. 

 

Умельцы превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал

 

Умельцы превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал

 

Умельцы превратили народный ЗАЗ «Славута» в универсал

 

Сообщается, что украинцы неоднозначно восприняли такое изменение ЗАЗ «Славута», который достаточно популярен в Украине. При этом ряд пользователей положительно отреагировали на разработку запорожских тюнеров. Однако некоторые сочли изменения неуместными.
Татьяна Рязанская
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