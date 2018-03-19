В сети опубликовали рендеры нового BMW 3-Series

Немецкий автопроизводитель BMW продолжает тестировать новое поколение 3-Series, каждый раз снимая с модели часть камуфляжа. В сети опубликовали новые шпионские фото BMW 3-series, которые позволяют лучше рассмотреть новый дизайн.

Актуальная версия BMW 3-series доступна на авторынке уже шесть лет, в этом году состоится презентация нового поколения. BMW 3-series G20 получит современный дизайн и ряд элементов от 5-series. В частности модель оснастят той же радиаторной решеткой, однако фары расположат несколько ниже. Также они получат уникальный дизайн: внешние края заостренные и другая нижняя грань.

Татьяна Рязанская

При этом новое поколение BMW 3-series сохранит габариты кузова F30. При этом инженеры переделали форму боковин за счет фирменной подштамповки у дверных ручек, которая также была заимствована у 5-series. Главной чертой стали объемные задние фары уникального дизайна. Ожидается, что официальная презентация нового поколения BMW 3-series состоится в рамках автосалона в Париже уже в октябре этого года.