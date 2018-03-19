Новый внедорожник LADA 4X4 показали на рендерах

Независимые художники российского портала «Колеса» представили собственную визуализацию российского популярного внедорожника. При разработке рендеров дизайнеры приняли во внимание данные, что машину перевели из сегмента внедорожника в класс комфортных кроссоверов. Существует вероятность того, что "Ниву" снабдят X-образным фирменным внешним оформлением, в основном в передней половине кузова.
Несмотря на значительные изменения, у LADA 4X4 останутся оригинальные черты модели. В свою очередь базой для рендеров послужила модификация Lynk&Co. В настоящий момент специальное внимание уделяется светотехническим решениям и двери багажного отсека. Благодаря этому можно обеспечить удобство при погрузке-выгрузке.
Напомним, ранее Стив Маттин, шеф-дизайнер «АвтоВАЗ», опроверг информацию о том, что следующая LADA 4X4 разделит платформу с Renault Duster.