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| | Опубликован рендер роскошного седана Lincoln Sentinel

Опубликован рендер роскошного седана Lincoln Sentinel

Вчера, 22:00
В сети опубликовали первые рендерные изображения нового Lincoln Sentinel, на замену которому должен прийти Continental. Модель изобразил независимый дизайнер, который представил свое видение седана.

Опубликован рендер роскошного седана Lincoln Sentinel

 

Согласно рендерному изображению, Lincoln Sentinel будет измерять 5 540 миллиметров в длину. Независимый дизайнер постарался представить модель с фирменными элементами производителя.

Во время разработки седана Lincoln Sentinel дизайнер придал модели фирменные черты компании. В результате авто получило футуристическое исполнение классических элементов автопроизводителя.

Опубликован рендер роскошного седана Lincoln Sentinel

 

Опубликован рендер роскошного седана Lincoln Sentinel

 

Некоторые специалисты отмечают, что на рендерном изображении Lincoln Sentinel в кузове седан приобрел ряд дизайнерских решений Renault Initiale. Ожидается, что роскошный автомобиль получит силовую установку V12. Другой информации о модели на данный момент нет.
Татьяна Рязанская
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