Опубликован рендер роскошного седана Lincoln Sentinel

В сети опубликовали первые рендерные изображения нового Lincoln Sentinel, на замену которому должен прийти Continental. Модель изобразил независимый дизайнер, который представил свое видение седана.

Согласно рендерному изображению, Lincoln Sentinel будет измерять 5 540 миллиметров в длину. Независимый дизайнер постарался представить модель с фирменными элементами производителя.Во время разработки седана Lincoln Sentinel дизайнер придал модели фирменные черты компании. В результате авто получило футуристическое исполнение классических элементов автопроизводителя.

Татьяна Рязанская

Некоторые специалисты отмечают, что на рендерном изображении Lincoln Sentinel в кузове седан приобрел ряд дизайнерских решений Renault Initiale. Ожидается, что роскошный автомобиль получит силовую установку V12. Другой информации о модели на данный момент нет.