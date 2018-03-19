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| | Mercury сделала из Ford Fairlane 1957 года электромобиль

Mercury сделала из Ford Fairlane 1957 года электромобиль

Сегодня, 05:00
Компания Mercury переработала Ford Fairlane в электрический автомобиль. Как сообщают инженеры названной фирмы, на машине 1957 года выпуска полностью заменили агрегат и дизайн интерьера.

Mercury сделала из Ford Fairlane 1957 года электромобиль

 

В моторном отсеке представленной старинной машины расположили двигатель, специально разработанный для электробусов. По словам конструкторов, дальность хода новинки при одном заряде составляет около 120 км. Из-за применения огромной силовой установки автомобиль повысил свою массу на 400 кг, но такая проблема была устранена при помощи использования облегченных материалов в оформлении салона машины.

Разработчики из Mercury проинформировали, что машину снабдили двумя отдельными блоками 50-киловаттных аккумуляторных батарей. Относительно того, выставят ли Ford Fairllane с электродвигателем на торги, пока нет никакой информации.
Дмитрий Павличко
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