Mercury сделала из Ford Fairlane 1957 года электромобиль

В моторном отсеке представленной старинной машины расположили двигатель, специально разработанный для электробусов. По словам конструкторов, дальность хода новинки при одном заряде составляет около 120 км. Из-за применения огромной силовой установки автомобиль повысил свою массу на 400 кг, но такая проблема была устранена при помощи использования облегченных материалов в оформлении салона машины.
Mercury сделала из Ford Fairlane 1957 года электромобильСегодня, 05:00
Канадская компания по производству бизнес-смартфонов BlackBerry заявила о желании презентовать свою новинку под названием Mercury, не дожидаясь открытия
Концерн Ford в рамках автомобильного салона в Детройте официально презентовал новый двигатель EcoBoost, оснащенный турбиной и тремя цилиндрами. Об этом
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