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| | Названы самые дорогие новинки Женевского автосалона

Названы самые дорогие новинки Женевского автосалона

Сегодня, 06:00
Недавно состоялся Женевский автосалон. В рамках мотор-шоу представили необычные прототипы моделей и массовые новинки вместе с очень дорогими машинами, которые появятся в ограниченном количестве.

 

Названы самые дорогие новинки Женевского автосалона

 

На автосалон привезли Hennessey Venom F5, тираж которой составит 24 экземпляра, за каждый из которых придется выложить 1 600 000 долларов. Под капотом новинки разместится 1622-сильный мотор, благодаря чему до 300 км/ч авто берет разгон за 10,0 секунд при предельной скорости в 484 км/ч.

Следом в перечне разместился датский Zenvo TSR-S, адаптированный под общие дороги. За него придется отдать 1 800 000 долларов, а в моторном отсеке разместили 5,8-литровый 1193-сильный агрегат. До первой «сотни» суперкар разгоняется за 2,8 секунды.

ТОП-3 закрывает шведский гиперкар Koenigsegg Reegera стоимостью 2 000 000 долларов. Его оснастили мотором мощностью 1 500 лошадиных сил и позиционируют как наиболее скоростной суперкар в мире.

Еще в перечне числятся Italdesign Zerouno Duerta по цене 2 300 000 долларов и французский Bugatti Chiron Sport, предлагаемым за 3 300 000 долларов. Самым дорогим стал Fenyr Supersport с карбоновым кузовом и с ценником 3 400 000 долларов.
Дмитрий Павличко
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