Новая версия Jaguar F-type получила особую отделку R-Dynamic

Особенностью новой версии Jaguar F-type, которую представят до конца года, станет оригинальная система Jaguar InControl Touch Pro. Кроме того, модель получит особую отделку R-Dynamic, черный окрас кузова и диски колес на 20 дюймов.

Татьяна Рязанская

Автоэксперты провели тестирование новинки, в результате была отмечена качественная шумоизоляция нового Jaguar F-type. По трассе модель расходует 8,9 литра бензина на каждые 100 километров. В движение внедорожник приводит силовая установка, которая генерирует до 340 «лошадей».Новая версия Jaguar F-type получила не только улучшенные характеристики, изменения коснулись интерьера. Уже в базовой комплектации внедорожник оснастят системой подогрева и восстановления наклона заднего ряда кресел, сенсорной панелью на 8 дюймов и рядом других новинок.В США новый Jaguar F-type будут предлагать по цене от 69 000 долларов. Появится ли новинка на авторынке России, неизвестно. Автопроизводитель сообщил, что позднее в продажу поступит Jaguar F-type с гибридным двигателем.