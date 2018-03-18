Редкий Mercedes-Maybach G650 Landaulet продают за $1,8 млн

Обычно на вторичном авторынке за 1,8 млн долларов предлагают авто Ferrari, Porsche или Lamborghini. Однако за такую сумму можно приобрести более экзотичное авто с пробегом, например, Mercedes-Maybach G650 Landaulet.

В сети выставили на продажу уникальный Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Модель продают за 1,45 млн евро, что по актуальному курсу составляет почти 1,8 млн долларов. Владелец автомобиля предлагает редкую и необычную версию G-класса.Владелец намерен продать предыдущее поколение Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Главной особенностью авто стал ограниченный тираж в 99 единиц. В прошлом году компания собрала 99 уникальных G650 Landaulet. При этом каждая модель получила особое роскошное исполнение в типичном для Maybach стиле.

Татьяна Рязанская

За 1,8 млн долларов покупатель получит один из 99 Mercedes-Maybach G650 Landaulet, оснащенный массажными креслами, большим количеством экранов, а также с кожаной отделкой салона. Модель оснащена двигателем объемом 6 литров с отдачей в 630 «лошадей».