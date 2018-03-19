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| | Составлен ТОП-5 китайских конкурентов электрокаров Tesla

Составлен ТОП-5 китайских конкурентов электрокаров Tesla

Сегодня, 11:00
В начале нынешнего десятилетия американская машиностроительная компания Tesla стала настоящим новатором, продемонстрировав линейку массовых электромобилей, но в настоящее время Tesla понемногу лишается титула лидера в сегменте электрических машин. Китайские автомобилестроители не отстают от мировых тенденций и могут показать достойного соперника для любого авто от Tesla.

Составлен ТОП-5 китайских конкурентов электрокаров Tesla

 

Наиболее популярным электрокаром Tesla выступает кроссовер Tesla Model X, но китайцы из Nio отвечают Маску машиной Nio ES8. Авто исполнили из высокопрочного алюминия, а на каждой колесной оси расположился электродвигатель с общей производительностью в 653 «лошадки». Дальность хода составляет 400 км, а до первой «сотни» разгоняется за 4,4 секунды.

Составлен ТОП-5 китайских конкурентов электрокаров Tesla

 

В скором времени Tesla собирается вывести на рынок бюджетный кроссовер Tesla Model Y. Ответом на эту разработку станет электрокроссовер из Поднебесной Xpeng Identity X с запасом хода 300 км, за который придется отдать 30 000 долларов.

Составлен ТОП-5 китайских конкурентов электрокаров Tesla

 

Конкурентом бюджетника Tesla Model 3 станет электрокар BYD e5. Машина ориентирована на частных автолюбителей и такси. Дальность хода авто достигает 300 км, а предельная скорость - 130 км/ч.

Составлен ТОП-5 китайских конкурентов электрокаров Tesla

 

Составлен ТОП-5 китайских конкурентов электрокаров Tesla

 

Соперником большегруза Tesla Semi будет BYD T9, под капотом которого установлен 482-сильный электромотор. У него дальность хода составляет 150 км, а вот у американского аналога она равна 800 км.
Дмитрий Павличко
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