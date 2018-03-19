Составлен ТОП-5 китайских конкурентов электрокаров Tesla

В начале нынешнего десятилетия американская машиностроительная компания Tesla стала настоящим новатором, продемонстрировав линейку массовых электромобилей, но в настоящее время Tesla понемногу лишается титула лидера в сегменте электрических машин. Китайские автомобилестроители не отстают от мировых тенденций и могут показать достойного соперника для любого авто от Tesla.

Наиболее популярным электрокаром Tesla выступает кроссовер Tesla Model X, но китайцы из Nio отвечают Маску машиной Nio ES8. Авто исполнили из высокопрочного алюминия, а на каждой колесной оси расположился электродвигатель с общей производительностью в 653 «лошадки». Дальность хода составляет 400 км, а до первой «сотни» разгоняется за 4,4 секунды.

В скором времени Tesla собирается вывести на рынок бюджетный кроссовер Tesla Model Y. Ответом на эту разработку станет электрокроссовер из Поднебесной Xpeng Identity X с запасом хода 300 км, за который придется отдать 30 000 долларов.

Конкурентом бюджетника Tesla Model 3 станет электрокар BYD e5. Машина ориентирована на частных автолюбителей и такси. Дальность хода авто достигает 300 км, а предельная скорость - 130 км/ч.

Дмитрий Павличко

Соперником большегруза Tesla Semi будет BYD T9, под капотом которого установлен 482-сильный электромотор. У него дальность хода составляет 150 км, а вот у американского аналога она равна 800 км.