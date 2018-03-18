Новый седан Nissan Altima 2019 показался на рендерах

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, в рамках Нью-Йоркского автосалона будет представлен японский седан Nissan Altima. Интересен тот факт, что данную новинку знают как Nissan Teana.

Сообщается, что независимые дизайнеры решили представить свое видение внешнего оформления нового автомобиля. Свои рендеры они разработали, использовав для этого концептуальный Nissan Vmotion 2.0 Concept.Первые рендерные изображения опубликовали на страницах американского издания Carscoops. Разработав визуализацию, художники сообщили, что компьютерный вариант машины создавали на базе официальных скетчей и шпионских фото, которые можно было найти на просторах интернета.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что новый седан снабдят несколькими новаторскими наработками, среди которых выделяют комплекс Nissan ProPilot. В салоне появился новый мультимедийный центр и электронная панель управления. Вероятно, Nissan Altima 2019 получит модернизированный 2,5-литровый 200-сильный и 3,5-литровый 290-сильный моторы.