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| | Новый седан Nissan Altima 2019 показался на рендерах

Новый седан Nissan Altima 2019 показался на рендерах

Сегодня, 19:24
Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, в рамках Нью-Йоркского автосалона будет представлен японский седан Nissan Altima. Интересен тот факт, что данную новинку знают как Nissan Teana.

Новый седан Nissan Altima 2019 показался на рендерах

 

Сообщается, что независимые дизайнеры решили представить свое видение внешнего оформления нового автомобиля. Свои рендеры они разработали, использовав для этого концептуальный Nissan Vmotion 2.0 Concept.

Первые рендерные изображения опубликовали на страницах американского издания Carscoops. Разработав визуализацию, художники сообщили, что компьютерный вариант машины создавали на базе официальных скетчей и шпионских фото, которые можно было найти на просторах интернета.

Новый седан Nissan Altima 2019 показался на рендерах

 

Отмечается, что новый седан снабдят несколькими новаторскими наработками, среди которых выделяют комплекс Nissan ProPilot. В салоне появился новый мультимедийный центр и электронная панель управления. Вероятно, Nissan Altima 2019 получит модернизированный 2,5-литровый 200-сильный и 3,5-литровый 290-сильный моторы.
Дмитрий Павличко
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