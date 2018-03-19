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| | Представлен очередной китайский электрокар LvChi Urano

Представлен очередной китайский электрокар LvChi Urano

Сегодня, 04:00
В рамках автосалона в Шанхае состоялась официальная презентация нового концептуального электрокара LvChi Urano. Автобренд LvChi будет создавать только авто на электрическом приводе, а первая серийная модель марки поступит в продажу уже в 2019 году.

Представлен очередной китайский электрокар LvChi Urano

 

Согласно заявлению производителя, модель получит силовой агрегат, который будет генерировать до 700 «лошадей». Благодаря силовой установке авто способно набрать 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Набор аккумуляторов рассчитан на 680 километров хода. На данный момент неизвестно, запустят ли серийное производство LvChi Urano или модель останется лишь концептом.

Представлен очередной китайский электрокар LvChi Urano

 

Представлен очередной китайский электрокар LvChi Urano

 

Представлен очередной китайский электрокар LvChi Urano

 

Представлен очередной китайский электрокар LvChi Urano

 

Новинка имеет следующие габариты: длина – 4 960 мм, высота – 1 970 мм, ширина – 1 470 мм, колесная база – 2 960 мм. Интерьер LvChi Urano оснастили особой панелью приборов с огромным сенсорным экраном, которая получила спортивное исполнение. Также модель получила спортивное рулевое колесо. Пассажиры заднего ряда получат удовольствие от поездки благодаря расширенному пространству.
Татьяна Рязанская
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