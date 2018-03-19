Представлен очередной китайский электрокар LvChi Urano

Согласно заявлению производителя, модель получит силовой агрегат, который будет генерировать до 700 «лошадей». Благодаря силовой установке авто способно набрать 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Набор аккумуляторов рассчитан на 680 километров хода. На данный момент неизвестно, запустят ли серийное производство LvChi Urano или модель останется лишь концептом.
Новинка имеет следующие габариты: длина – 4 960 мм, высота – 1 970 мм, ширина – 1 470 мм, колесная база – 2 960 мм. Интерьер LvChi Urano оснастили особой панелью приборов с огромным сенсорным экраном, которая получила спортивное исполнение. Также модель получила спортивное рулевое колесо. Пассажиры заднего ряда получат удовольствие от поездки благодаря расширенному пространству.