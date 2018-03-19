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| | Кроссовер BMW X2 получил в России новые версии

Кроссовер BMW X2 получил в России новые версии

Сегодня, 07:00
Баварская люксовая автомобилестроительная компания BMW намерена увеличить перечень комплектаций своего кроссовера BMW X2 для отечественного авторынка. Сообщается, что машину обустроили 140-сильным агрегатом.

 

Кроссовер BMW X2 получил в России новые версии

 

Отмечается, что в BMW решили простимулировать востребованность своего кроссовера BMW X2 в РФ путем введения дополнительных функций и нового варианта исполнения. На рынок уже вышел BMW X2 sDrive18i, предлагаемый по цене в 2 010 000 рублей. Под капотом модификации разместился 1,5-литровый 192-сильный мотор. Если заказать добавочные опции, то авто обойдется в 2 466 000 рублей.

Еще россияне смогут купить BMW X2 xDrive20i, который снабдили 2-литровой установкой с производительностью 192 "лошадки". Он стоит 2 390 000 рублей.

В стандартном исполнении BMW X2 появилась система BMW ConnectedDrive и программа My BMW Remote. Благодаря им можно синхронизировать смартфон с ассистентами машины и дистанционно ими управлять.

В минувшем месяце баварская компания вывела на тесты "заряженный" BMW X2 в версии M35i. Такой автомобиль получит мотор мощностью в 300 "лошадей".
Дмитрий Павличко
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