Кроссовер BMW X2 получил в России новые версии

Баварская люксовая автомобилестроительная компания BMW намерена увеличить перечень комплектаций своего кроссовера BMW X2 для отечественного авторынка. Сообщается, что машину обустроили 140-сильным агрегатом.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что в BMW решили простимулировать востребованность своего кроссовера BMW X2 в РФ путем введения дополнительных функций и нового варианта исполнения. На рынок уже вышел BMW X2 sDrive18i, предлагаемый по цене в 2 010 000 рублей. Под капотом модификации разместился 1,5-литровый 192-сильный мотор. Если заказать добавочные опции, то авто обойдется в 2 466 000 рублей.Еще россияне смогут купить BMW X2 xDrive20i, который снабдили 2-литровой установкой с производительностью 192 "лошадки". Он стоит 2 390 000 рублей.В стандартном исполнении BMW X2 появилась система BMW ConnectedDrive и программа My BMW Remote. Благодаря им можно синхронизировать смартфон с ассистентами машины и дистанционно ими управлять.В минувшем месяце баварская компания вывела на тесты "заряженный" BMW X2 в версии M35i. Такой автомобиль получит мотор мощностью в 300 "лошадей".