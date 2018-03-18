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| | Названы самые удачные и неудачные модели популярных марок

Названы самые удачные и неудачные модели популярных марок

Сегодня, 14:52
Эксперты одного из специализированных порталов провели анализ отзывов о моделях ведущих мировых брендов. Итогом их кропотливого труда стал антирейтинг машин.

 

Названы самые удачные и неудачные модели популярных марок

 

Следовательно, специалисты назвали модели таких машиностроительных гигантов как Toyota, Mitsubishi, Ford, Mazda и Honda. У Honda наиболее плохим авто стали кроссовый седан Honda Crostour и первая генерация кроссовера Honda Pilot. Первый автомобиль может вызвать определенные затруднения при перепродаже, а второе авто получило 249-сильный мотор, за что придется заплатить повышенный транспортный налог.

Honda Civic и Honda CR-V получили хорошие отзывы по техническим параметрами, потому они рекомендованы к покупке. Начальные генерации Mazda CX-9 и Mazda CX-7 имеют множество проблем, среди которых стоит выделить плохую шумоизоляцию, дорогой ремонт кузова и неисправные двигатели. А вот удачными проектами считаются Mazda 6 и Mazda 3.

В Ford специалисты не советуют к приобретению Ford Kuga и третью генерацию Ford Focus, в то время как второе поколение Ford Focus и Ford Mondeo славятся положительными откликами. В Mitsubishi негативно отозвались о Mitsubishi ASX с дорогой ценой. Отлично отозвались о Mitsubishi L200, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport и Mitsubishi Lancer 9. В Toyota хорошими отзывами хвалятся Toyota Camry, Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser.

Добавим, что ранее отечественные эксперты провели аналогичное исследование и определили лучшие и худшие модели в России. К покупке рекомендуются LADA Vesta, Granta, Kalina и Largus, а избегать специалисты посоветовали LADA Priora.
Дмитрий Павличко
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