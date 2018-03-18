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| | Новый Volkswagen Arteon станет универсалом

Новый Volkswagen Arteon станет универсалом

Сегодня, 09:16
Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen начал разработку новой модификации своего известного фастбэка Volkswagen Arteon. Спортивный универсал Volkswagen Arteon Shooting Brake обещают представить к концу 2018 года.

Новый Volkswagen Arteon станет универсалом

 

Под капот универсал получит 3,6-литровый 6-цилиндровый агрегат, который сейчас устанавливается в кроссовере Volkswagen Atlas. Следует напомнить, что Volkswagen Arteon показали весной 2017 года на Женевском автосалоне. В минувшем году в Европе дилеры продали 10 000 экземпляров авто.

На североамериканский авторынок Volkswagen Arteon выйдет летом нынешнего года. Он получит в моторный отсек 2-литровый 268-сильный турбодвигатель, работающий в паре с 8-скоростной АКПП с передним и полным приводом.

Новый Volkswagen Arteon станет универсалом

 

Новый Volkswagen Arteon станет универсалом

 

Среди функций Volkswagen Arteon числятся климат-контроль, легкосплавные колесные диски размером 18 дюймов, кнопочное зажигание и мультимедийная установка с 8-дюймовым тачскрином. Опционально доступна электронная панель управления, люксовая аудиосистема, панорамный верх и багажник с электроприводом.
Дмитрий Павличко
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