Новый Volkswagen Arteon станет универсалом

Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen начал разработку новой модификации своего известного фастбэка Volkswagen Arteon. Спортивный универсал Volkswagen Arteon Shooting Brake обещают представить к концу 2018 года.

Под капот универсал получит 3,6-литровый 6-цилиндровый агрегат, который сейчас устанавливается в кроссовере Volkswagen Atlas. Следует напомнить, что Volkswagen Arteon показали весной 2017 года на Женевском автосалоне. В минувшем году в Европе дилеры продали 10 000 экземпляров авто.На североамериканский авторынок Volkswagen Arteon выйдет летом нынешнего года. Он получит в моторный отсек 2-литровый 268-сильный турбодвигатель, работающий в паре с 8-скоростной АКПП с передним и полным приводом.

Дмитрий Павличко

Среди функций Volkswagen Arteon числятся климат-контроль, легкосплавные колесные диски размером 18 дюймов, кнопочное зажигание и мультимедийная установка с 8-дюймовым тачскрином. Опционально доступна электронная панель управления, люксовая аудиосистема, панорамный верх и багажник с электроприводом.