ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Мнения

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

К чему ведет увлечение «полезной пищей»?

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

В день президентских выборов в РФ около Земли пролетел астероид В китайском ресторане робот-повар умеет делать лапшу Путешественница баба Лена проголосовала в Красноярске Мама Тимати задумалась о воспитании внучки после скандала Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии Словакия, Чехия и Швеция отрицают свою причастность к производству «Новичка» На Дальнем Востоке к полудню проголосовали почти 30 процентов избирателей «Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской Аналитики рассказали о возможных дисплеях в LG G7 и G8 Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос
| | В Toyota рассказали о новом Camry российской сборки

В Toyota рассказали о новом Camry российской сборки

Сегодня, 07:00
Японская машиностроительная компания Toyota раскрыла технические параметры своего нового премиального седана Toyota Camry для отечественного авторынка. Сборку новинки будут осуществлять на петербургском автозаводе и она получит три агрегата.

 

В Toyota рассказали о новом Camry российской сборки

 

В пресс-центре компании сообщают, что новый седан снабдят 8-скоростной АКПП и несколькими новыми функциями. Машину разработали на архитектуре TNGA. В моторном отсеке российской версии Toyota Camry разместился 2-литровый агрегат с производительностью в 150 лошадиных сил. Кроме него предусматриваются 2,5-литровый 181-сильный и 249-сильный 3,5-литровый двигатели.

Стандартный вариант исполнения российской модификации Toyota Camry получил светодиодные фары головного света, а топовые версии оснастили LED-фонарями. На панели управления находится 7-дюймовый цветной тачскрин бортового компьютера. В перечне опций числится панорамный обзор, мультимедийный центр с 8-дюймовым дисплеем и проекция приборов на стекло. Дата старта продаж и цена будут названы позже.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Новый Toyota Camry приедет в России весной
Новый Toyota Camry приедет в России весной

Новый японский седан представительского класса Toyota Camry выйдет на российский авторынок весной 2018 года. Авто получит десять версий и три двигателя.

Названа дата старта продаж Toyota Camry нового поколения
Названа дата старта продаж Toyota Camry нового поколения

Японская машиностроительная компания Toyota назвала дату старта продаж нового премиального седана Camry на китайском рынке. Массовый выпуск седана стартовал на

Производство Toyota Camry 2018 начнется в ноябре
Производство Toyota Camry 2018 начнется в ноябре

Японская машиностроительная компания Toyota презентовала новый седан Toyota Camry в Гуанчжоу. Серийное производство новинки уже налажено на заводе GAC и Toyota

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости