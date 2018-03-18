В Toyota рассказали о новом Camry российской сборки

Японская машиностроительная компания Toyota раскрыла технические параметры своего нового премиального седана Toyota Camry для отечественного авторынка. Сборку новинки будут осуществлять на петербургском автозаводе и она получит три агрегата.

Дмитрий Павличко

В пресс-центре компании сообщают, что новый седан снабдят 8-скоростной АКПП и несколькими новыми функциями. Машину разработали на архитектуре TNGA. В моторном отсеке российской версии Toyota Camry разместился 2-литровый агрегат с производительностью в 150 лошадиных сил. Кроме него предусматриваются 2,5-литровый 181-сильный и 249-сильный 3,5-литровый двигатели.Стандартный вариант исполнения российской модификации Toyota Camry получил светодиодные фары головного света, а топовые версии оснастили LED-фонарями. На панели управления находится 7-дюймовый цветной тачскрин бортового компьютера. В перечне опций числится панорамный обзор, мультимедийный центр с 8-дюймовым дисплеем и проекция приборов на стекло. Дата старта продаж и цена будут названы позже.