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| | Aston Martin запатентовал название Verekai для новой модели

Aston Martin запатентовал название Verekai для новой модели

Сегодня, 04:00
Британский производитель спорткаров Aston Martin оформил патентную заявку на название Varekai. Указанное наименование применят для создания пассажирских и гоночных авто.

Aston Martin запатентовал название Verekai для новой модели

 

Стоит сказать, что поданное заявление на патент не обозначает, что товарное наименование будет воплощено в реальность. Вероятно, торговую марку используют для постройки электромобилей возрожденной марки Lagonda. Концепт был представлен обширной автомобильной публике на Женевском автосалоне.

Сообщается, что новинку выведут на рынок к концу нынешнего года. Также стоит упомянуть, что в подкапотном пространстве появятся 8- и 12-цилиндровые моторы и агрегаты на электрической тяге.

Aston Martin запатентовал название Verekai для новой модели

 

Aston Martin запатентовал название Verekai для новой модели

 

Руководство премиального машиностроителя заявляет, что массовая версия новинки получит пять дверей и более традиционные черты. Конкурировать новый автомобиль сможет с Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Maserati Levante.
Дмитрий Павличко
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