Aston Martin запатентовал название Verekai для новой модели

Британский производитель спорткаров Aston Martin оформил патентную заявку на название Varekai. Указанное наименование применят для создания пассажирских и гоночных авто.

Стоит сказать, что поданное заявление на патент не обозначает, что товарное наименование будет воплощено в реальность. Вероятно, торговую марку используют для постройки электромобилей возрожденной марки Lagonda. Концепт был представлен обширной автомобильной публике на Женевском автосалоне.Сообщается, что новинку выведут на рынок к концу нынешнего года. Также стоит упомянуть, что в подкапотном пространстве появятся 8- и 12-цилиндровые моторы и агрегаты на электрической тяге.

Дмитрий Павличко

Руководство премиального машиностроителя заявляет, что массовая версия новинки получит пять дверей и более традиционные черты. Конкурировать новый автомобиль сможет с Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Maserati Levante.