BMW и Audi прекратят производство 12-цилиндровых агрегатов

Автопроизводители отказываются от 12-цилиндровых установок, так как их очень тяжело приспособить под нынешние экологические нормативы. Помимо всего, небольшая востребованность не окупает труд инженеров, занимающихся разработкой агрегата.
Но полностью уходить от разработки таких моторов машиностроители не будут. К примеру, баварский автопроизводитель BMW собирается и далее оснащать 12-цилиндровыми двигателями машины премиального бренда Rolls-Royce. Немецкий автоконцерн Volkswagen же снабдит такими же двигателями авто от Bentley.