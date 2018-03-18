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От Редактора

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| | Представлены автомобильные интерфейсы будущего

Представлены автомобильные интерфейсы будущего

Сегодня, 08:00
Многие автомобилисты не очень хорошо восприняли внедрение в автомобили сенсорных панелей вместо механических кнопок. Все знают, как работают такие устройства в холодное время года, хотя эксперты утверждают, что данные проблемы будут устранены. Специалисты сообщили о технологиях, которые встроят в машины в будущем.

Представлены автомобильные интерфейсы будущего

 

BMW 7 Series обустроят функцией управления жестами, которая находится на первом этапе разработки, но с течением времени будет расширена область ее применения. Сейчас система может идентифицировать до шести жестов.

В BMW I Inside Future встроили интересную систему, являющуюся сенсорным голографическим экраном HoloActive Touch. Проецирование виртуальных кнопок осуществляется так, что они располагаются под рукой водителя.

Концепт Volkswagen I.D. Vizzion, представленный на Женевском автосалоне, получил дополнительную реальность, для которой требуются очки Microsoft Hololens. В систему встроили еще обучающие программы для детей. Салон концепта Lexus UX оснастили трехмерным голографическим интерфейсом, а беспилотник Mitsubishi EMIRAI 4 оборудовали штурвалом, созданным для того, чтобы автолюбитель мог управлять машиной.

В концепт-каре Bosch имеется ультразвуковая имитация кнопок и переключателей, благодаря чему водители чувствуют их на ощупь. В Nissan намерены разработать опцию телепатии, которая позволить увеличить безопасность езды.
Дмитрий Павличко
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