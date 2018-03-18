Geely сумела попасть в ТОП-20 дорогих мировых автобрендов

Эксперты Brend Finance провели исследование, затронувшее ведущие мировые автобренды. В соответствии с полученными данными, китайские разработчики из Geely получили 18-е место в рейтинге.

Дмитрий Павличко

Специалисты отметили, что поднебесный бренд поднялся на четыре строки в рейтинге в сравнении с 2017 годом. Причиной подобного роста называют значительный успех реализации авто третьего поколения марки.Оценочная стоимость китайской Geely возросла на 62% и составила 6 млрд американских долларов. Интересно, что ежегодный рост сбыта достиг 63%, что составило 1 240 000 экземпляров в прошлом году.В 2018 году Geely решила реализовать свою стратегию, согласно которой компания собирается продать 1 580 000 машин. К 2020 году автопроизводитель надеется выйти на уровень в 2 000 000 штук ежегодно.Как отмечает глава Brand Finance Дэвид Хэй, поднебесные марки показывают значительный рост и приобрели статус ведущих компаний мира. В большинстве своем это объясняется ростом местного авторынка, считающимся самым крупным на земном шаре.