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| | Geely сумела попасть в ТОП-20 дорогих мировых автобрендов

Geely сумела попасть в ТОП-20 дорогих мировых автобрендов

Сегодня, 16:05
Эксперты Brend Finance провели исследование, затронувшее ведущие мировые автобренды. В соответствии с полученными данными, китайские разработчики из Geely получили 18-е место в рейтинге.

 

Geely сумела попасть в ТОП-20 дорогих мировых автобрендов

 

Специалисты отметили, что поднебесный бренд поднялся на четыре строки в рейтинге в сравнении с 2017 годом. Причиной подобного роста называют значительный успех реализации авто третьего поколения марки.

Оценочная стоимость китайской Geely возросла на 62% и составила 6 млрд американских долларов. Интересно, что ежегодный рост сбыта достиг 63%, что составило 1 240 000 экземпляров в прошлом году.

В 2018 году Geely решила реализовать свою стратегию, согласно которой компания собирается продать 1 580 000 машин. К 2020 году автопроизводитель надеется выйти на уровень в 2 000 000 штук ежегодно.

Как отмечает глава Brand Finance Дэвид Хэй, поднебесные марки показывают значительный рост и приобрели статус ведущих компаний мира. В большинстве своем это объясняется ростом местного авторынка, считающимся самым крупным на земном шаре.
Дмитрий Павличко
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