«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой

  Певице без объяснения причин сорвали ряд концертов в стране и назвать это иначе, чем травля…

Сюжеты:

СМИ: Меган Маркл обманула своего отца, который мечтает снова увидеть дочь Госпитализированная Наталья Штурм рассказала фанатам о своем самочувствии Чтение и математика: Трехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу «Прилизанные и сладкие»: Бузова подобрала себе мужиков «с памперсами» для шоу «Вывалила пузо и складки»: Поклонники высмеяли архивное фото Анастасии Волочковой Вместо платной М-4 «Дон» «Яндекс.Карты» отправляют водителей по бездорожью «Держитесь подальше»: Во Флориде злоумышленник расстрелял людей на кибертурине «Яндекс» заблокируют в России по требованию Мосгосуда Экс-любовник Клюкиной засветился на шоу «Замуж за Бузову» «Пополнение в семье»: Принц Гарри и Меган Маркл завели домашнего питомца Медики: Терапия у Ротару была подобрана неправильно Только без контакта: Ольга Бузова грубо оттолкнула первого жениха
| | В России протестировали активный экзоскелет с аккумуляторами для армии

В России протестировали активный экзоскелет с аккумуляторами для армии

Сегодня, 09:20

Изобретение способно существенно увеличить физические возможности военнослужащих. Испытатель смог одной рукой стрелять из пулемета, причем с поражением мишени.

 

Рассказали о тестировании активного экзоскелета с аккумуляторами главный конструктор по вопросам системы жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих при «ЦНИИточмаш» Олег Фаустов.

Разработчики отметили, что уже в ближайшем будущем планируется появление функций, которые помогут служащим в армии переносить значительно больше снаряжения и вооружения, эффективнее выполнять боевые задачи и быстрее передвигаться. До этого момента ключевой проблемой в работе над экзоскелетами с электромоторами было отсутствие аккумулятора с необходимым набором характеристик. На данный момент ведутся работы по его максимальному улучшению.

В экипировки военнослужащих третьего поколения активный экзоскелет «Ратник – 3» появится не ранее 2025 года. Соответствующие новости стали известны в ходе форума «Армия – 2018».

 

Сообщил об этом председатель военно-научного комитета Сухопутных войсск Александр Романюта. В войска на данный момент поставляет пассивный экзоскелет – механический и без электродвигателей. Изготовлен он был из легкого углепластика и способен разгрузить опорно-двигательный аппарат бойца при переноске грузов весом до 50 килограммов.


Николай Офицеров

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В США резко увеличилось количество сексуальных преступлений в армии
В США резко увеличилось количество сексуальных преступлений в армии

В США среди военнослужащих существенно увеличилось количество преступлений на сексуальной почве. Информацию об этом пишут представители New York Post, ссылаясь…

В Мурманске пройдет фестиваль народного творчества военнослужащих
В Мурманске пройдет фестиваль народного творчества военнослужащих

10 марта в областном центре в Мурманске ожидается фестиваль народного творчества военнослужащих, а также членов их семей и гражданского персонала флота.…

Учёные назвали ключевой элемент победы в Третьей мировой войне
Учёные назвали ключевой элемент победы в Третьей мировой войне

Специалисты поведали о разработке, способной определить исход глобального конфликта.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости