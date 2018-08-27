В России протестировали активный экзоскелет с аккумуляторами для армии

Изобретение способно существенно увеличить физические возможности военнослужащих. Испытатель смог одной рукой стрелять из пулемета, причем с поражением мишени.

Рассказали о тестировании активного экзоскелета с аккумуляторами главный конструктор по вопросам системы жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих при «ЦНИИточмаш» Олег Фаустов.

Разработчики отметили, что уже в ближайшем будущем планируется появление функций, которые помогут служащим в армии переносить значительно больше снаряжения и вооружения, эффективнее выполнять боевые задачи и быстрее передвигаться. До этого момента ключевой проблемой в работе над экзоскелетами с электромоторами было отсутствие аккумулятора с необходимым набором характеристик. На данный момент ведутся работы по его максимальному улучшению.

В экипировки военнослужащих третьего поколения активный экзоскелет «Ратник – 3» появится не ранее 2025 года. Соответствующие новости стали известны в ходе форума «Армия – 2018».

Сообщил об этом председатель военно-научного комитета Сухопутных войсск Александр Романюта. В войска на данный момент поставляет пассивный экзоскелет – механический и без электродвигателей. Изготовлен он был из легкого углепластика и способен разгрузить опорно-двигательный аппарат бойца при переноске грузов весом до 50 килограммов.

Николай Офицеров